Deniz Seki, mini deri eteğiyle poz verdi

Deniz Seki, paylaştığı fotoğrafla yine sosyal medyanın gündem oldu.

İş insanı sevgilisi İrfan Özçelik ile altı ay önce tekrardan barışan Deniz Seki'nin, bu aralar keyfi yerinde.

"BAŞLADIK"

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle evlenemeyen Seki, son paylaşımıyla yine sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozunu, "Biz sahneye başladık bile..." notuyla Instagram hesabından yayınladı.

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2,5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki'nin değişimi takipçilerini şaşırttı. Bir hayli neşeli olduğu görülen 51 yaşındaki Seki'yi tanımakta zorluk çeken takipçileri, şarkıcıya aynadaki yansımasının neden farklı olduğunu sordu.

Sürekli photoshop'u abarttığı söylenen Seki, takipçilerine cevap vermedi.