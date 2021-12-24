Deniz Seki, yakından çekim yapan kameramanı uyardı

Deniz Seki kendisini yakından çeken kameramana ilginç bir tepki verdi.

Sosyal medyayı hesabında paylaştığı fotoğraflarla sürekli gündeme gelen ünlü şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz gün Hülya Avşar'ı savunmasıyla da çok konuşulmuştu.

36 BEDEN OLDU

2,5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki'nin değişimi sık sık gündeme geliyor. Fotoğraflarındaki photoshop ve filtre hileleriyle zaman zaman gündeme gelen ve hayranlarından tepki alan Deniz Seki son olarak kameramanlara ilginç bir tepki verdi.

Seki muhabirlere açıklama yaparken kendisinin yakınına gelen kameramanı "Sen çok yakına geldin git biraz" diyerek eliyle itti.