Derin Talu gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm tehditleri alıyorum

Defne Samyeli ile Eren Talu’nun kızı olan Derin Talu, sosyal medyada uğradığı siber zorbalığa isyan etti.

Paylaşımları ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Talu, son günlerde ölüm tehditleri aldığını açıklayarak, takipçilerine sert bir uyarıda bulundu.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Talu, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Dünden itibaren bir sürü ‘öl’, ‘kendini öldür’, ‘seni öldüreceğim’ gibi mesaj alıyorum. Bu ciddi bir konu. Lütfen söylediklerinize dikkat edin. Son kez dile getiriyorum” dedi.

"NE YAŞADIĞIMIN FARKINDA DEĞİLSİNİZ"

Bedenine yönelik yapılan yorumların da yoğunlaştığını belirten Talu, duygularına hâkim olamayarak gözyaşları içinde şu sözleri kullandı:

“Günde neredeyse 500 ila 1000 arasında ‘şişko’, ‘ayı’, ‘kilo ver’, ‘oha kilon kaç’ gibi yorumlar alıyorum. Bunları okumak çok ağır geliyor. Ne yaşadığımın farkında değilsiniz.”

AĞLARKEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Talu, açıklamasının sonunda, “Umarım bugün yaşananlar biraz olsun gözünüzü açmıştır. Bunlar hoş şeyler değil, gerçekten ciddi konular. Allah kimsenin başına, bir günde 1000’e yakın hakaret ya da ‘kendini öldür’ gibi yorumlar gelmesini sağlamasın” ifadelerini kullandı.

Gözyaşları içinde kaldığı bir videoyu paylaşan genç isim, hem sosyal medya kullanıcılarını hem de dijital platformları daha duyarlı olmaya çağırdı.

Açıklamalarının ardından çok sayıda kullanıcı Talu’ya destek mesajı gönderdi.