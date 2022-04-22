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    Derin Talu'dan sütyensiz paylaşım

    Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sütyensiz paylaşımıyla olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 09:49
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    Derin Talu'dan sütyensiz paylaşım

    Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

    Özellikle Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, cesur paylaşımlarıyla dikkat geçiyor.

    18 oldu

    18 yaşına girdikten sonrah hem gecelerde görüntülenmesi hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç isim son olarak sütyensiz bir paylaşım yaptı.

    Derin Talu'nun beğeni yağan paylaşımı yorum yağmuruna da tutuldu.

    Derin Talu dan sütyensiz paylaşım #1

    Derin Talu dan sütyensiz paylaşım #2

    Derin Talu dan sütyensiz paylaşım #3


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