Derin Talu'dan sütyensiz paylaşım

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sütyensiz paylaşımıyla olay oldu.

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Özellikle Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, cesur paylaşımlarıyla dikkat geçiyor.

18 oldu

18 yaşına girdikten sonrah hem gecelerde görüntülenmesi hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç isim son olarak sütyensiz bir paylaşım yaptı.

Derin Talu'nun beğeni yağan paylaşımı yorum yağmuruna da tutuldu.