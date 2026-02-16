Derin Talu'nun sevgili açıklaması: Sevgililik gelip geçen bir şey

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testleri pozitif çıkan Derin ve Deren Talu kardeşler magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

Youtube'da aylar önce annesiyle bir program yapan Derin Talu burada sevgililik üzerine ilginç açıklamalarda bulunmuştu.

Sevgililer Günü'nde sözleri yeniden konuşulan Derin Talu "Sevgili olduğum herkes benimle evlenmeye kalktı. Siz kimsiniz ki ben sizinle evleneyim?" deyince annesi Defne Samyeli ise "Siz kimsiniz ki ben sizinle sevgili olayım demiyorsun da evleneyim diyorsun?" diye sordu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY DEĞİL"

Bunun üzerine Derin Talu, "Ya sevgililik çünkü gelip geçen bir şey. Yani benim için çok önemli bir şey değil. Hani ben sevgililerin hepsine de bayılmadım. Çoğunu sevmedim yani. Evet. Onlar da beni çok sevmedi. Hani sadece böyle ayıptır söylemese hani kafalarında büyüttüler yanlarında dekor gibi istenilen bir şey oldum ben. Bunu da yani evlilik tarafına çekmeyecektim tabii ki." yanıtını verdi.

Açıklaması yüzünden gündem olan Derin Talu'nun sözlerine eleştiriler de gecikmedi.