Derin Talu'nun tatil fotoğrafları sosyal medyada olay oldu

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, artık sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden. Instagram'da 357 binin üzerinde takipçiye sahip ve paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Derin Talu, ilk ünlü sunucu Defne Samyeli'nin kızı olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

"TAHMİN EDİN"

Her paylaşımıyla adından sıkça söz ettiren Derin Talu, bu kez tatilinden paylaştığı bir fotoğrafla gündem oldu.

IBİZA'YA GİTTİ

Son olarak, Defne Samyeli ve ablası Deren Talu ile Fransa'ya giden Derin Talu, rotasını bu kez Ibiza'ya çevirdi. "Nerede olduğumu tahmin edin" diyerek peş peşe paylaşımlar yapan Talu, tatilinin keyfini çıkarırken sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.