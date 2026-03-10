Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası sessizliğini ilk kez bozdu: Köpeği özledim

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile yollarını ayırma kararı almış ve 6 aylık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı.

Ayrılık sürecine yönelik her iki tarafında konuşması yasak olan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, ayrılık sonrası ilk kez sessizliğini bozdu.

"OĞLUMU ÖZLEDİM"

Bir mekan çıkışı magazin muhabirlerine yakalanan Mehmet Ali Erbil, boşanma süreci sonrasında sadece Gülseren Ceylan ile oğulları olarak vasıflandırdığı köpeğini özlediğini dile getirdi.

Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti." dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, "Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu.