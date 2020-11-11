Didem Soydan: Annem kalp krizi geçiriyordu

Ünlü model Didem Soydan, geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı olduğu iddialarını reddetti.

Oyuncu sevgilisi Burak Deniz'in geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye götürdüğü iddia edilen Didem Soydan, önceki gün yakın arkadaşı Umut Eker'le Maçka Parkı'nda objektiflere takıldı.

Köpeği Köpük'ü gezdiren Soydan, iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"MODELİM BEN"

Ünlü model, "Geçen koronavirüs testi oldum. Köpeğim Köpük'le koşup zıplıyorum.

"KORONAVİRÜS TESTİ OLDUM"

Sonuçları almaya gittik o gece. Hastaneler gündüz kalabalık olduğu için biz de sete girmeden gece gece gidip test olalım istedik. Annem İğneada'dan geldi, onları görmeden test olayım dedim.

Çıkan haberlere inanamadık, annem kalp krizi geçiriyordu 'Ameliyat mı oldun sen?' diye.

"SETTEYİZ"

Setteyiz, her gün çalışıyoruz benim çekimlerim var ve az kişiyle yapılıyor, ben oyuncu değil modelim." dedi.

"ÇOK AŞIĞIM"

Oyuncu Burak Deniz ile flört etmeye başlayan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor." yanıtını vermişti.