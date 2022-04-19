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    Didem Soydan'dan hava durumu isyanı

    Hava durumuna dair yapılan yorumlar model Didem Soydan'ı sitem ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 15:02
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    Didem Soydan'dan hava durumu isyanı

    Sosyal medya yorumları ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan hava durumu paylaşımıyla dikkat çekti.

    Soydan, hava durumuna şaşıranları Ramazan ayında her yıl aynı soruyu soranlara benzetti.

    Ramazan benzetmesi

    Ünlü model "Havaların durumuna şaşırmanız her Ramazan 'sakız orucu bozar mı?' sorusu ile aynı manyaklıkta gibi gelmiyor mu size de?" dedi.

    "1 hafta önceden biliyorsun"

    Didem Soydan paylaşımının devamında ise "İşin ilginci hava durumu bir hafta önceden veriyor ya bilgiyi" diyerek şaşıranlara şaşırdı.

    Didem Soydan dan hava durumu isyanı #1

    Didem Soydan dan hava durumu isyanı #2


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