Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi ile fotoğraf paylaştı

Dilan Çiçek Deniz, yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson’a aşkını haykırdı. Saevarsson ile birlikte verdiği pozları Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Ruh ikizim" diye yazdı.

İş adamı Alihan Aloğlu'yla yollarını ayırmasının ardından 37 yaşındaki İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz, bu kez kural bozdu.

Oyuncu, sevgilisi ile birlikte verdiği pozları ilk kez paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALAN KARELER

Instagram hesabından aşk dolu kareler yayınlayan oyuncu, Saevarsson'a, "Ruh ikizim" sözleriyle seslendi.

Çiftin fotoğrafları, takipçilerinden 373 binden fazla beğeni aldı.

SÜRPRİZ AŞK: AİLESİ İLE TANIŞTIRACAK

26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay sevgilisi Thor Saevarsson ile birlikte kaldıkları otelin plajında objektiflere takılmıştı.

Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a dönen çift, 5 gün önce ise Etiler'de görüntülenmişti.

İlişkisinin güzel gittiğini ifade eden ünlü oyuncu, önümüzdeki günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştıracağını da sözlerine eklemişti.

3 ÇOCUĞU VAR

Öte yandan 37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin, ayrıldığı eşinden üç çocuğu var.

Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz’le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye’ye geliyor.