Bodrum'da trafik kazası geçirdikten sonra Yalıkavak'ta sahne alan İbrahim Tatlıses'in konserinde çocukları İdo ve Dilan Çıtak da bulundu. Aralarında küslük olan Çıtak ve İdo barış mesajı verdi.

Geçtiğimiz günlerde Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken bir kamyonet ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlanmıştı.

İçinde sıkıştığı araçtan saatler süren çalışmayla çıkarılan ünlü sanatçı, kaldırıldığı hastaneden sevenlerine "ben iyiyim" mesajı vermişti.

Ayakları alçılı ve tekerlekli sandalye ile sahne aldı



Olayın ardından ise Tatlıses hastanede bir süre kaldıktan sonra akşam saatlerinde ayakları alçılı ve tekerlekli sandalye üzerinde konserde sahne almıştı. Bu durum Tatlıses hayranlarını çok sevindirmişti.

Dilan ve İdo konserde barıştı

Yaşanan kazadan sonra ise bir an olsun babalarının yanından ayrılmayan Tatlıses'in çocukları Dilan Çıtak ve İdo da konser alanına gelip, babalarını yalnız bırakmadı.

Dilan Çıtak, geçtiğimiz yıl düğününe katılmadığı İdo Tatlıses ile arasındaki buzları tamamen eritti. Bir süredir küs olan kardeşler, babalarının aracılığıyla barıştı.

Dilan ve İdo, babaları İbrahim Tatlıses'in konserinde barıştı - Video







"Sen dinlen, biz eğlendireceğiz"

70 yaşındaki usta sanatçı ile aynı sahnede 'Kara Üzüm Habbesi' adlı şarkıyı birlikte söyleyen ikili, konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Dilan Çıtak ve İdo'nun, bir ara babaları Tatlıses’e, “Sen dinlen, biz eğlendiririz“ demeleri herkesi güldürdü.

İdo'nun düğününe katılmamıştı

2020'de İbrahim Tatlıses, Kuşadası’ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıklamıştı. İbo, Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev vermişti. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden olmuş, ikili daha sonra barışmıştı.

İdo ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe ise Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmamıştı. Ahmet Tatlıses, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu. Kasım 2021'de "İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?" sorusu yöneltilen Çıtak, "Kayda değer şeyler konuşalım" yanıtını vermişti.