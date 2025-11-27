Dolandırıcılar Muazzez Ersoy'un peşini bırakmıyorlar! Takipçilerini yine uyardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden olan Muazzez Ersoy, dolandırıcıların yine hedefine girdi.

Sosyal medyadan durumla ilgili bilgi veren Ersoy, yasal yollara başvuracağını açıkladı.

66 yaşındaki usta ismin adını kullanan dolandırıcılar, yakın çevresine Whatsapp üzerinden mesaj atıp numara istediler. Bu mesajlara karşı harekete geçen Ersoy, hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

"BENİM TARZIM DEĞİL"

Sevenlerini bu konuda uyaran Muazzez Ersoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından, yakın çevreme Whatsapp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için, durum dikkat çekmiş... Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki sürece başladı."

Kimsenin zarar görmemesi, dolandırılmaması adına buradan ivedilikle ekran görüntüsünü paylaşmayı ve yakınlarımı uyarmayı uygun gördüm. Lütfen, size de ulaşıldıysa bildirin... Bu mesajlar ve telefon numarası bana ait değildir..."