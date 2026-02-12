Dua Lipa ve kız kardeşi gündem oldu! Benzerliklerine yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, bu kez kız kardeşi Rina Lipa ile olan şaşırtıcı benzerliğiyle gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kardeşleri yan yana görenler, adeta ikiz sandı.

23 YAŞINDA

Özellikle yüz hatlarındaki uyum, takipçilerin gözünden kaçmadı. Şarkıcı, 23 yaşındaki model kardeşi Rina Lipa ile çekilen karelerini sosyal medya hesabında hayranlarıyla paylaştı.