Dua Lipa ve kız kardeşi gündem oldu! Benzerliklerine yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, kardeşi Rina Lipa ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 07:36
  • Dua Lipa, kardeşi Rina Lipa ile olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu.
  • Paylaşılan fotoğraflarda kardeşler yan yana ikiz gibi göründü.
  • Yüz hatlarındaki uyum, takipçilerin dikkatini çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, bu kez kız kardeşi Rina Lipa ile olan şaşırtıcı benzerliğiyle gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kardeşleri yan yana görenler, adeta ikiz sandı.

23 YAŞINDA

Özellikle yüz hatlarındaki uyum, takipçilerin gözünden kaçmadı. Şarkıcı, 23 yaşındaki model kardeşi Rina Lipa ile çekilen karelerini sosyal medya hesabında hayranlarıyla paylaştı.

