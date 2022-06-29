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- Duygu Özaslan, sarı bikinisiyle poz verdi
Duygu Özaslan, sarı bikinisiyle poz verdi
Duygu Özaslan sarı bikinisiyle sosyal medyayı salladı.
- Haber Merkezi
- 29.06.2022 - 08:27
- Güncelleme : 29.06.2022 - 09:33
Geçtiğimiz hafta basketbolcu Can Maxim Mutaf ile hayatını birleştiren Duygu Özaslan, balayına devam ediyor.
Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapan Özaslan, bikinili poz verdi. Ünlü fenomenin yanına koyduğu haşlanmış mısırlar da dikkat çekti.
Karın kaslarıyla dikkat çeken fenomene, çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Kilolarından kurtuldu
Bir dönem aldığı kilolarla magazin gündemine oturan Duygu Özaslan, spor ve düzenli beslenmeyle fazla kilolarından kurtulmuştu.