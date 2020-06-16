Ebru Gündeş, O Ses Türkiye'ye geri döndü

O Ses Türkiye'ye veda eden Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş geldi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, O Ses Türkiye çekimlerinin yoğun olması nedeniyle programdan ayrılmıştı. Progmanın yeni jürisi belli oldu.

180 BİN TL'YE ANLAŞTI

Sayan'ın yerine jüriye, Ebru Gündeş geri döndü. Ünlü şarkıcının, haftalık 180 bin TL alacağı öğrenildi.

Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk ise bu sezonda koltuğunu koruyor.

"JÜRİLERİME AŞIĞIM"

O Ses Türkiye'de değişiklik yapan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor." ifadelerini kullanmıştı.