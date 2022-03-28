Petrol
112.83
-3.87%
Euro
16.28
-0.10%
Dolar
14.85
0.11%
Altın
923.34
-1.13%
Borsa
2176
0.00%
Bitcoin
696.886
5.00%
BTXN Coin
37.00
-6.32%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Dubai tatiline çıktı

    Boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş birlikte Dubai’ye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Dubai tatiline çıktı

    Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un hapse girip çıktığı iddia edilmiş ardından eski mankenin, sosyal medya hesabından eşinin soyadını silmesi ayrılık dedikodularını gündeme getirmişti.

    İddialara el ele pozlarıyla yanıt veren çift önceki gün de Dubai’ye uçtu. Bindikleri özel uçaktan fotoğraflarını “Nereye uçuyoruz acaba?” ve “Kaçıyoruz” mesajlarıyla Instagram’da paylaşan Şallı, daha sonra Dubai’den paylaşımlar yaptı.

    Çiftin iş seyahatine çıktığı, yapacakları görüşmelerin ardından Abu Dabi’ye geçecekleri öğrenildi.

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Dubai tatiline çıktı #1

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Dubai tatiline çıktı #2

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Dubai tatiline çıktı #3

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Dubai tatiline çıktı #4


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlandı
    Kültür Sanat

    Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlandı

    Kadıköy'de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı
    3. Sayfa

    Kadıköy'de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı

    Görüş Bildir