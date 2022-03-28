Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Dubai tatiline çıktı

Boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş birlikte Dubai’ye gitti.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un hapse girip çıktığı iddia edilmiş ardından eski mankenin, sosyal medya hesabından eşinin soyadını silmesi ayrılık dedikodularını gündeme getirmişti.

İddialara el ele pozlarıyla yanıt veren çift önceki gün de Dubai’ye uçtu. Bindikleri özel uçaktan fotoğraflarını “Nereye uçuyoruz acaba?” ve “Kaçıyoruz” mesajlarıyla Instagram’da paylaşan Şallı, daha sonra Dubai’den paylaşımlar yaptı.

Çiftin iş seyahatine çıktığı, yapacakları görüşmelerin ardından Abu Dabi’ye geçecekleri öğrenildi.