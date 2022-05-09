Ebru Şancı: Seda Sayan turşu gibi adamla evlenemez

Ebru Şancı, 8. kez gelin olan Seda Sayan'a destek verdi.

Seda Sayan'ın, oğlu Oğulcan Engin'in yaşına yakın yaşta olan ve kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile evlenmesi gündemden düşmüyor.

Herkesin bir yorumu olan evlilikle iligli ebru Şancı da düşüncelerini dile getirdi. Seda Sayan'a destek veren Şancı, şu sözleri söyledi:

"Gidip turşu ile evleneceğine..."

"Çocuk tam Anadolu çocuğu. Seda Sayan bence en doğrusunu yapıyor. Dünyaya bir kere geliyorsun. Kadın oğlunu büyütmüş, evlilik yaşına getirmiş, mal varlığını yapmış, halk olarak da seviliyor. Kendi parasını da kazanan biri. Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor. Bunun neyi yanlış.

"Turşudan kastım da yaşlı"

Turşudan kastım da yaşlı. Ben Seda Sayan'ın yanına yaşlı birini yakıştırmıyorum. Kadının ruhu genç. Kadın kiminle mutluysa onunla evleniyor. Mis gibi nikahını da kıyıyor. Allah bir ömür mutlu etsin."

Ebru'nun eşi de 10 yaş küçük

Ebru Şancı ve Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk arasında da yaş farkı var. Futbolcu Alpaslan Öztürk ve eski manken Ebru Şancı arasında 10 yaş fark var.