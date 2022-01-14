Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ten 500 bin Euro'luk yatırım

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ten 500 bin Euro'luk yatırım

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı Belçika'da yatırım yapmaya karar verdi.

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ve model Ebru Şancı 2015 yılında evlenmişti.

Üç çocukları bulunan ünlü çift Belçika'da hem yatırım yapacak. Alpaslan Öztürk, Belçika’da ailesine yakın bir yerde 3 katlı ev almak için kolları sıvadı.

ALT KAT GRLİNLİKÇİ

Geçtiğimiz hafta tanıdık bir emlakçıyla anlaşan çiftin planları için harekete geçti. Ebru Şancı alacakları evin alt katını gelinlikçi yapıp üst katını da çocuklar büyüyene kadar kiraya vermeyi planlıyor.

Alpaslan Öztürk ve eşi bu yatırım için 500 bin Euro’yu gözden çıkardı.