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    Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ten 500 bin Euro'luk yatırım

    Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı Belçika'da yatırım yapmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 12:23
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    Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ten 500 bin Euro'luk yatırım

    Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ve model Ebru Şancı 2015 yılında evlenmişti.

    Üç çocukları bulunan ünlü çift Belçika'da hem yatırım yapacak. Alpaslan Öztürk, Belçika’da ailesine yakın bir yerde 3 katlı ev almak için kolları sıvadı.

    ALT KAT GRLİNLİKÇİ

    Geçtiğimiz hafta tanıdık bir emlakçıyla anlaşan çiftin planları için harekete geçti. Ebru Şancı alacakları evin alt katını gelinlikçi yapıp üst katını da çocuklar büyüyene kadar kiraya vermeyi planlıyor.

    Alpaslan Öztürk ve eşi bu yatırım için 500 bin Euro’yu gözden çıkardı.

    Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk ten 500 bin Euro luk yatırım #1

    Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk ten 500 bin Euro luk yatırım #2

    Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk ten 500 bin Euro luk yatırım #3

    Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk ten 500 bin Euro luk yatırım #4


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