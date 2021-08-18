Ebru Şancı'dan eşi Alpaslan Öztürk'e esprili gönderme

Ebru Şancı, Giresunspor-Galatasaray maçında bir pozisyonda başarılı savunma yapan eşi Alpaslan Öztürk'e kayıtsız kalmadı.

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı, Giresunspor-Galatasaray maçının son dakikalarında başarılı savunma yapan eşine, sosyal medyadan esprili bir göndermede bulundu.

"BENİN PEŞİMDEN BÖYLE KOŞMADIN"

Alpaslan, 2-0 kazanılan maçın son bölümünde Giresunspor kontra atağını depar atarak ceza sahası içinde son anda önledi. O anları yayınlayan Şancı, gönderisine eşini etiketleyerek, "Benim peşimden böyle koşmadın be!" ifadelerini kullandı.

3 ÇOCUKLARI VAR

Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında evlenen Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmişti.

Çift, geçtiğimiz yıl ağustos ayında oğulları Kürşad Fırat'ı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.