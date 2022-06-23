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    Ece Erken, Çeşme'de

    Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ve annesiyle Çeşme'ye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 08:12
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:35
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    Ece Erken, Çeşme'de

    Ece Erken, geçtiğimiz aylarda avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Florya'da uğradığı silahlı saldırı kaybemişti.

    Yaşadığı zor günlerin etkisinden yavaş yavaş çıkan Erken, oğlu Eymen'le tatile çıktı.

    Çeşme'deki eve gitti

    Sunucu, soluğu Çeşme'deki evinde aldı. Erken, oğlu Eymen ve annesiyle birlikte moral depoluyor.

    Ece Erken, Çeşme de #1

    Ece Erken, Çeşme de #2


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