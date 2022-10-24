Ece Erken'i kızdıran yorum: Giden gidene

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat etmesinin ardından her paylaşımıyla eleştirilerin odağında olan Ece Erken, takipçisinden gelen yoruma sinirlenerek, "Gerçekten yeter, baydınız be." dedi.

Sunucu Ece Erken, 2021'de nikah masasına oturduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak gecesi uğradığı silahlı sonucu hayatını kaybetmesiyle zor günler geçirmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Erken, yaşadığı zorlu süreci sık sık takipçiyleriyle paylaştı.

Eleştiri yağmuruna tutuluyor

Öte yandan eşinin vefatının ardından reddi miras yapan ve 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını da sosyal medyadan silen Erken, eşinin ailesiyle karşı karşıya gelmişti.

Bu süreçte ilaçlarla ayakta durduğunu açıklayan Erken, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık eleştiri yağmuruna tutuluyor.

"Vay, giden gidene"

Son olarak 2.9 milyon takipçili hesabından yayın öncesi çekildiği kareleri paylaşan sunucu, "Hazır ve nazır bekliyoruz, güzel bir gün olsun" notunu düştü.

Bir takipçisi ise paylaşıma vefat eden eşini kastederek, "Vay, giden gidene... Hayat devam ediyor." yorumunda bulundu.

"Gerçekten yeter"

Bu duruma öfkelenen 44 yaşındaki sunucu, "Ya ilk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor ama bana yakışmayacağı için, sizi rencide etmemek için yazmıyorum. Gerçekten yeter, baydınız be!" ifadelerini kullandı.



