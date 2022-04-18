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    Ece Seçkin çöle düştü

    Ece Seçkin, geçen hafta bir mobilya firmasının reklamında oynamak için 800 bin TL'ye el sıkışmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 14:18
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    Ece Seçkin çöle düştü

    Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bir mobilya firması ile 800 bin T'lik reklam anlaşmasına imza attı.

    İmzayı attı tatile çıktı

    Firma ile el sıkışan Seçkin, çekimleri üç gün sürecek olan reklam filmi öncesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’ye tatile gitti.

    Şehri karış karış gezen şarkıcı, kızıl kumlarda poz vermeyi de ihmal etmedi. Tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Seçkin'e beğeni yağdı.

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    Ece Seçkin çöle düştü #2

    Ece Seçkin çöle düştü #3

    Ece Seçkin çöle düştü #4

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