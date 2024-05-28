Eda Ece'den kızı Mina ile yeni paylaşım Kızı Mina İpek'i kucağına alan Eda Ece hem anne olmanın tadını çıkarıyor hem de paylaşımlar yapıyor.

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ensonhaber.com

Buğrahan Tuncer ile uzun zamandır aşk yaşayan ve geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Eda Ece, anne oldu.

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan Ece, 4 Nisan 2024 yılında kızını kucağına aldı.

Şimdilerde ekranlardan uzak olan ve bebeği Mina İpek ile ilgilenen Eda Ece'den kızıyla yeni bir paylaşım geldi.

Anneliği sevdi

Ünlü oyuncu, kızı kucağındayken çekilen kareye "Kendine bu kadar yüklenme. E.T. filmindeki anne günlerce evinde yaşayan bir uzaylı vardı ve fark etmedi." notunu düştü.

Öte yandan Ece, geçtiğimiz haftalarda ilk anne kız pozunu paylaşmıştı. Kızının yüzünü göstermeyen ünlü isim, paylaşımına "Mina'm minnoşumla günler böyle geçiyor." notunu düşmüştü.