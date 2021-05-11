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    Eda Taşpınar, en büyük problemini açıkladı

    Çok akıllı olduğunu söyleyen Eda Taşpınar, ilginç açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 08:02
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 11:49
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    Eda Taşpınar, en büyük problemini açıkladı

    Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından hayatıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

    Taşpınar, tam kapanma günlerinde New York'un yolunu tuttu. Birbirinden güzel fotoğraflar paylaşarak düşman çatlatmaya da devam ediyor. Instagram paylaşımlarını yoruma kapatan ünlü isim, son yazdıklarıyla herkesi şaşırttı.

    Sosyetik güzel, Brookyln'den bir poz paylaştı ve altına bir dönem sosyal medyada sıkça paylaşılan sözleri ekledi:

    "DÜNYAYA BENİM GİBİ BAKMIYORLAR"

    "Problemin ne biliyor musun? Çok akıllı olmak. Zihnin bir saniyede bir milyon mil hareket ediyor. Üzgünsün çünkü dünya seni başkaları gibi kandıramıyor. Çoğu insanla geçinemiyorsun çünkü onlar dünyaya senin gibi bakamıyor. Aptal olduğunu düşünüyorsun ama her şeyi bildiğini sanmayacak kadar akıllısın. Problemin çok akıllı olmak ama biliyor musun, bu hiç problem değil."

    Eda Taşpınar, en büyük problemini açıkladı #1Eda Taşpınar, en büyük problemini açıkladı #2

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