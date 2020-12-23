- Haberler
- Magazin Haberleri
- Edis Görgülü: Kilo aldım arkadaşlar
Edis Görgülü: Kilo aldım arkadaşlar
Popçu Edis Görgülü, takipçilerinin kilo eleştirilerine yanıt verdi.
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 12:47
Ünlü popçu Edis Görgülü, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.
Bütün vaktini evde geçiren Görgülü, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Aybüke Albere ile çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.
"KİLO ALINIR, VERİLİR"
30 yaşındaki Edis, takipçilerinin kilo eleştirilerine Twitter hesabından yayınladığı gönderiyle yanıt verdi.
Şarkıcı, paylaşımında, "Tamam, kilo aldım arkadaşlar. Kilo alınır, verilir" şeklinde konuştu.