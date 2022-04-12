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    Edis'ten Brooklyn Beckham'a destek

    Şarkıcı Edis'ten eşinin soyadını alan Brooklyn Beckham'a destek geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 14:27
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    Edis'ten Brooklyn Beckham'a destek

    David ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu İngiliz fotoğrafçı Brooklyn Beckham (23), ABD’li oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile geçtiğimiz gün hayatını birleştirdi.

    Eşinin soyadını aldı

    Evlendikten sonra soyadını açıklayan Brooklyn Beckham, herkesi şaşırttı. Brooklyn Beckham, düğünün hemen ardından eşi Nicola Anne Peltz'in soyadını aldı.

    Brooklyn Peltz

    Beckham, evlenir evlenmez 13,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına 'Peltz' soyadını da ekledi. Ünlü ismin bu hareketini destekleyenler kadar eleştirenler de oldu.

    Edis'ten destek geldi

    Brooklyn Beckham'ın bu hamlesine şarkıcı Edis ise destek verdi. Edis konu ile ilgili “Şahane bir hareket olmuş” yorumunda bulundu. Konu ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan ünlü popçu ''Brooklyn Peltz Beckham'ı kutluyorum şahane bir hareket olmuş. Çok asil ve doğru bir bakış açısı ve belki de olması gereken bir zaman sonra.'' ifadelerini kullandı.

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