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    Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı filtreledi

    Emel Müftüoğlu, filtrenin dozunu öyle bir kaçırdı ki Selda Bağcan tanınmayacak hale geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 15:06
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 15:48
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    Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı filtreledi

    63 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Akbağ, dizindeki rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz hafta ameliyat masasına yattı. Ünlü oyuncuyu hastane sürecinde yakın dostu Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı.

    Operasyon öncesi Akbağ ve doktoru Sarper Çetinkaya ile çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Müftüoğlu, "Canımcım birazdan dizinden ameliyata girecek. Yarın da koşu yarışına katılacağız beraber." mesajını yazdı.

    Selda Bağcan bulunamadı

    Ünlü şarkıcıdan, başarılı geçen ameliyat sonrası yeni bir paylaşım geldi. Bu kez Demet Akbağ'ın yanı sıra Selda Bağcan da aynı karedeydi. Ancak fotoğraftaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. "Dizlerimiz Sarper Hoca'ya emanet" mesajı taşıyan gönderide, doğal haliyle tanınan usta sanatçının değişimi şaşkınlık yaşattı. Filtrenin dozunu kaçıran Müftüoğlu'nun paylaşımına yorum yağdı.

    Takipçileri "Demet Akbağ'ı buldum ama Selda Bağcan fotoğrafta yok ki!" yazdı.

    Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan ı filtreledi #1

    Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan ı filtreledi #2


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