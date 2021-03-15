Emrah ile Sibel Erdoğan çocukları için buluştu

Emrah ile Sibel Erdoğan çocukları için buluştu

Evliliklerini bitirme kararı alan Emrah ve Sibel Erdoğan, Belçika'da bir araya geldi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah boşanma davasının sürdüğü eşi Sibel Erdoğan’la Belçika’da görüntülendi. Çiftin yanlarında oğulları Elyesa da vardı.

Emrah geçtiğimiz temmuz ayında avukatı aracılığıyla Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvurmuş ve boşanma davası açmıştı.

ÇOCUKLARINI GÖRMEK İSTEDİ

Emrah’ın gizlilik kararı çıkarttığı dava sürerken ünlü şarkıcının eşi Sibel Erdoğan çocuklarıyla Belçika’da yaşayan ailesinin yanına gitti. Emrah da bir süredir yurt dışında olan çocuklarını görmek için Belçika’ya uçtu.