Şarkıcı Murat Başaran'dan 'Kabe'de Hacılar' performansı geldi

Bir dönemin popüler isimlerinden Murat Başaran, konuk olduğu programda pop tarzının dışına çıktı.

"KABE'DE HACILAR HU DER ALLAH"

“Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisini seslendiren Başaran, izleyenleri mest etti. Bu farklı ve anlamlı anlar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başaran'ın bu performansı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan videosu oldu.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu sesin asıl sahibi, aslen Samsunlu olan ilahi sanatçısı Celal Karatüre. Roman kökenli bir aileden gelen Karatüre, köklerinden aldığı müzikal mirası bu ilahiye taşıyarak benzersiz bir yorum sundu.

Murat Başaran, Türkiye'nin ezbere bildiği Hakan Peker'in seslendirdiği "Karam" şarkısının sözlerinin aslında kendisine ait olduğunu açıkladı.

KARAM'IN HİKAYESİ

Albümün milyonlarca satmasına ve rekorlar kırmasına rağmen isminin bir kez bile anılmamasına yıllar sonra sitem eden Başaran, şarkının yazılış hikayesiyle ise tam bir şok etkisi yarattı.

SARIŞANA İNAT

O dönem sarışın sevgilisine kör kütük aşık olan ancak ayrılan sanatçı, eski aşkına nispet yapmak için "Al artık koynuna beni Karam" sözlerini kaleme almış.