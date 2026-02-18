Erdal Özyağcılar'dan Dünya Kedi Günü paylaşımı

- Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından 'Dünya Kedi Günü'ne özel paylaşım yaptı.
- Kedisiyle videosunu paylaşan 78 yaşındaki oyuncu, kedilere olan sevgisini dile getirdi.
- Özyağcılar, kedilerin kendisini sahiplerinden daha çok sevdiğini belirtti.
Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ara sıra gündem oluyor.
DÜNYA KEDİLER GÜNÜ
Uzun zamandır ekranlarda olmayan Özyağcılar, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
78 YAŞINDA
78 yaşındaki oyuncu, son olarak 'Dünya Kedi Günü için Instagram hesabından paylaşım yaptı.
"KEDİLERE FISILDARIM"
Kedisiyle videosunu yayınlayan Özyağcılar, "Tipssy 'Dünya Kedi Günü' kutlu olsun. Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler." notunu yazdı