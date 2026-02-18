Abone ol: Google News

Erdal Özyağcılar'dan Dünya Kedi Günü paylaşımı

Rol aldığı tüm projelerde dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından 'Dünya Kedi Günü' için paylaşım yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 07:40
Erdal Özyağcılar'dan Dünya Kedi Günü paylaşımı
  • Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından 'Dünya Kedi Günü'ne özel paylaşım yaptı.
  • Kedisiyle videosunu paylaşan 78 yaşındaki oyuncu, kedilere olan sevgisini dile getirdi.
  • Özyağcılar, kedilerin kendisini sahiplerinden daha çok sevdiğini belirtti.

Ünlü oyuncu  Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ara sıra gündem oluyor.

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Özyağcılar, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

78 YAŞINDA

78 yaşındaki oyuncu, son olarak 'Dünya Kedi Günü için Instagram hesabından paylaşım yaptı.

"KEDİLERE FISILDARIM"

Kedisiyle videosunu yayınlayan Özyağcılar, "Tipssy 'Dünya Kedi Günü' kutlu olsun. Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler." notunu yazdı

Magazin Haberleri