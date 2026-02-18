Erdal Özyağcılar'dan Dünya Kedi Günü paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ara sıra gündem oluyor.

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Özyağcılar, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

78 YAŞINDA

78 yaşındaki oyuncu, son olarak 'Dünya Kedi Günü için Instagram hesabından paylaşım yaptı.

"KEDİLERE FISILDARIM"

Kedisiyle videosunu yayınlayan Özyağcılar, "Tipssy 'Dünya Kedi Günü' kutlu olsun. Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler." notunu yazdı