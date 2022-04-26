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    Esra Erol okula başladı

    İş hayatında istediği başarıyı yakalayan Esra Erol, eğitim hayatına da ağırlık vermeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 10:49
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    Esra Erol okula başladı

    Sunucusu olduğu programlarda toplumsal meselelere el atan Esra Erol, iş hayatının yanı sıra eğitim hayatına da ağırlık veriyor.

    Sosyoloji okuyor

    39 yaşındaki sunucu, yıllar sonra yeniden üniversiteli oldu. Sosyoloji bölümüne kaydını yaptıran 2 çocuk annesi sunucu, henüz 1. sınıfta olduğunu açıkladı.

    Okumayı çok sevdiğini dile getiren Erol, "Okumanın yaşı yok" dedi.

    Esra Erol okula başladı #1


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