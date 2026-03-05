Haluk Bilginer'den oyuncuları kızdıracak açıklama: Hepsi yalancı

30. Türkiye-Almanya Film Festivali, geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen festivalde Haluk Bilginer, Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Bilginer, festival kapsamında düzenlenen söyleşide dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Oyunculuk muazzam bir şey değil." diyen Haluk Bilginer, bazı meslektaşlarına tepki gösterdi.

"HASTALAR"

Usta oyuncu, konuşmasının devamında, "'Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunların hepsi yalancı ya da seveni yok. Demiyorlar ki, 'Sen hastasın, senin tedaviye ihtiyacın var? Seni bir kliniğe yatıralım, senin tedaviye ihtiyacın var.' Üçüncü bir şık yok yemin ederim." ifadelerini kullandı.