Evlenme teklifi aldı! Rihanna'nın evine giren takıntılı hayranı tutuklandı İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna'nın, hayranıyla başının dertte olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeğini dünyaya getiren dünya yıldızı Rihanna, şimdilerde ikinci çocuğuna hamile.

ASAP Rocky ile birliktelik yaşayan güzel şarkıcı, büyüyen karnıyla 2023 Oscar töreninde boy göstermiş ve bir kez daha adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile California'da alışveriş yaparken kameralara yakalanan ünlü pop yıldızı, karnını göstermek için bluzunu sıyırdığı kombiniyle görüntülendi.

Anneliğin çok yakıştığı yönünde yorumlar alan Rihanna, sosyal medya hesabından da sık sık oğluyla ilgili paylaşımlar yapıyor.

Hayranı evine girmeye çalıştı

Son olarak gündemden düşmeyen şarkıcının başının dertte olduğu öğrenildi.

Kimliği belirsiz bir kişi, şarkıcının Los Angeles’taki evine girmeye çalıştı.

Evlenme teklifi etmek isteyen şahıs tutuklandı

Rihanna’ya karşı büyük bir hayranlık beslediği belirtilen saplantılı şahsın, evlenme teklifi etmek istediği açıklandı.

Güvenlik ekibinin polisleri aramasının üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Kısa sürede yakalanan şahsın tutuklandığı açıklandı.

TMZ’nin haberine göre, olayın yaşandığı sırada şarkıcının evinde olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.