Eylül Tumbar ve Enes Koçak aşkı bitti iddiası

Ekranların ünlü yüzlerinden Eylül Tumbar ve meslektaşı sevgilisi Enes Koçak, uzun zamandır aşk yaşıyor.

İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftin ayrıldığı ileri sürüldü. Tumbar ve erkek arkadaşı Koçak'ın, Instagram'da birlikte yer aldıkları kareleri kaldırdığı dikkatlerden kaçmadı. Ayrılık iddiasıyla ilgili henüz ünlü çiftten bir açıklama gelmedi.

"ARADIĞINI BULMAN DİLEĞİYLE"

Takipleşmeye devam den ikiliden Eylül Tumbar'ın, son paylaşımı da dikkat çekti. Güzel oyuncu, "Sana... Aradığını bulman dileğiyle" sözünü alıntılayarak kendi hesabından paylaştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü isim, yeni yıla sevgilisi Enes Koçak ile girdiğini belirtmişti. Eylül Tumbar, “Kayseri’ye kayağa gittik. Birlikte güzel zaman geçirdik. O da çalışıyor, her şey yolunda." ifadelerini kullandı.