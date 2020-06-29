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    Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ı dinlemeye gitti

    Bodrum'da sahneye çıkan Seda Sayan'ı oğlu ve müstakbel gelini dinlemeye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 08:48
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    Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ı dinlemeye gitti #1

    4 aydır yazlığından çıkmayan kendini dinlenmeye veren Seda Sayan, önceki gün Bodrum Günay’da sahne aldı.

    OĞULCAN VE EZGİ DE ORADAYDI

    Davetlilerin maske takarak koronavirüse karşı önlem aldığı gecede Sayan’ı izlemeye gelenler arasında oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu da vardı.

    "ÇOK GÜZEL VE TATLISIN"

    Eyüboğlu, Sayan’ı sahnede ilk kez izledi. Sayan, “Maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz Allah tamamına erdirsin” gelin adayına övgü dolu sözler söyledi.

    ARKADAŞINI ANDI

    Şarkıcı, uzun zaman sonraki ilk konserinde 30 yıllık sırdaşı ve modacısı Nur Yerlitaş’ın diktiği bir kıyafeti giyerek dostunu andı

    Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ı dinlemeye gitti #2

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