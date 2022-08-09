Ezra Miller'a hırsızlık suçlaması

Sık sık adli olaylarla adı anılan aktör Ezra Miller, bu kez Vermont'taki bir eve gizlice girerek içki çaldığı iddiasıyla gündeme geldi.

Flash dizisinin yıldızı aktör Ezra Miller, bu kez Vermont'taki bir evden içki çalarak belaya bulaştı.

Alkol çaldı

29 yaşındaki Miller ağır hırsızlıkla yargılanacak. Yeni yayınlanan bir polis raporuna göre, ünlü isim, bu yılın başlarında Stamford'daki bir evden birkaç şişe alkol çalmakla suçlanıyor.

Dünyaca ünlü yıldız, ev sahiplerinin kayıp şişeleri, 1 Mayıs'ta polise bildirmesinin ardından suçlandı. Güvenlik kayıtlarını incelediği müteakip bir soruşturma, polislerin Miller'ı suçlamasına yol açtı.

Yargılanacak

Polis, üç aydan fazla bir süre aradığı Miller'ı 7 Ağustos'ta yakaladı. Yargılanma, 26 Eylül'de Vermont Yüksek Mahkemesi'nde olacak.