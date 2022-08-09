Petrol
95.71
-0.97%
Euro
18.3906
0.50%
Dolar
17.9637
0.08%
Altın
1.034
0.31%
Borsa
2794
0.00%
Bitcoin
426.679
-1.47%
BTXN Coin
7.52
-1.05%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Ezra Miller'a hırsızlık suçlaması

    Sık sık adli olaylarla adı anılan aktör Ezra Miller, bu kez Vermont'taki bir eve gizlice girerek içki çaldığı iddiasıyla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 12:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ezra Miller'a hırsızlık suçlaması

    Flash dizisinin yıldızı aktör Ezra Miller, bu kez Vermont'taki bir evden içki çalarak belaya bulaştı.

    Alkol çaldı

    29 yaşındaki Miller ağır hırsızlıkla yargılanacak. Yeni yayınlanan bir polis raporuna göre, ünlü isim, bu yılın başlarında Stamford'daki bir evden birkaç şişe alkol çalmakla suçlanıyor.

    Dünyaca ünlü yıldız, ev sahiplerinin kayıp şişeleri, 1 Mayıs'ta polise bildirmesinin ardından suçlandı. Güvenlik kayıtlarını incelediği müteakip bir soruşturma, polislerin Miller'ı suçlamasına yol açtı.

    Yargılanacak

    Polis, üç aydan fazla bir süre aradığı Miller'ı 7 Ağustos'ta yakaladı. Yargılanma, 26 Eylül'de Vermont Yüksek Mahkemesi'nde olacak.

    Ezra Miller a hırsızlık suçlaması #1


    İlginizi Çekebilir

    Ali Akman Göztepe’ye transfer oldu
    Transfer dosyası

    Ali Akman Göztepe’ye transfer oldu

    Trabzon'da jigolo olmak isteyen şahıs dolandırıldı
    3. Sayfa

    Trabzon'da jigolo olmak isteyen şahıs dolandırıldı

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Görüş Bildir