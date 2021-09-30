Farah Zeynep Abdullah’tan ‘kilo aldı’ haberlerine tepki

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bazı magazin sitelerinde ve gazetelerinde kilo aldığı yönünde yapılan haberleri tiye aldı. Abdullah, “Sıkılmadınız mı insanların orasından burasından konuşmaktan” dedi.

'Bergen' filminde başrol oynamaya hazırlanan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve diğer oyuncular okuma provasında buluştu.

Provada çekilen kareler sinemaseverler ile paylaşıldı.

TİYE ALDI

Güzel oyuncunun kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

Bu yönde yapılan haberler ise Farah Zeynep Abdullah'ın tepkine neden oldu. Güzel oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden filtreli videolarla haberleri tiye aldı.

Farah Zeynep Abdullah, kilo aldığı yönündeki haberleri tiye aldı VİDEO

“SIKILMADINIZ MI KONUŞMAKTAN”

Yüzünü şişkin gösteren bir filtre kullanan oyuncu, "Bugün çok önemli bir haber okudum. Bunu hepinizle paylaşmak istiyorum. Duymayanlar da duysun. Bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum, Türkiye için özellikle. ‘Farah kilo almış, Farah kilolarıyla şoke etti. Farah sen ne yaptın?’ gibi başlıklar durumun ne kadar feci olduğunu gösteriyor. Sadece küçük bir şey düşündüm. Sıkılmadınız mı insanların orasından burasından konuşmaktan. Kime ne kimin kilosundan?" dedi.