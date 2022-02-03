Fatih Terim ile kızı Buse Terim Bahçekapılı davayı kazandı

Fatih Terim’in ile kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medyadan kendilerine küfürlü paylaşımlarda bulunan Mehmet Y.'ye açtıkları davayı kazandı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya üzerinden kendilerine beddua eden Mehmet Y. adlı kişiye 60 bin liralık tazminat davası açmıştı.

22 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Uzun süredir bu davanın peşinde olan baba-kız davayı kazandı. Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme, "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın." diyen şahsın 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Önce Fatih Terim'e sinkaflı küfür paylaşımlarında bulunan Mehmet Y. isimli kullanıcı, ardından Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya beddua içeren bir yorum yazmıştı. Buse Terim, babası Fatih Terim ile birlikte avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.