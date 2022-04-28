Fatih Terim'in motosikletini çaldılar

Yeni satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden galeriden çalındı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, hırsızlık şoku yaşadı.

Fatih Terim'in parasını ödeyip satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden galeriden hırsızlar tarafından çalındı.

Yakalandılar

Olay 2 Mart 2022 tarihinde İstanbul Maslak'ta meydana geldi. Yapılan araştırmalar sonrası olaya karışan kişilerin H.T. ve M.Ş., olduğunu tespit edildi.

İfadelerinin ardından İstanbul adliyesine getirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.