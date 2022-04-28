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    Fatih Terim'in motosikletini çaldılar

    Yeni satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden galeriden çalındı.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 07:43
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    Fatih Terim'in motosikletini çaldılar

    Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, hırsızlık şoku yaşadı.

    Fatih Terim'in parasını ödeyip satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden galeriden hırsızlar tarafından çalındı.

    Yakalandılar

    Olay 2 Mart 2022 tarihinde İstanbul Maslak'ta meydana geldi. Yapılan araştırmalar sonrası olaya karışan kişilerin H.T. ve M.Ş., olduğunu tespit edildi.

    İfadelerinin ardından İstanbul adliyesine getirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Fatih Terim in motosikletini çaldılar #1


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