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Fatih Terim'in motosikletini çaldılar
Yeni satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden galeriden çalındı.
- Haber Merkezi
- 28.04.2022 - 07:43
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, hırsızlık şoku yaşadı.
Fatih Terim'in parasını ödeyip satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden galeriden hırsızlar tarafından çalındı.
Yakalandılar
Olay 2 Mart 2022 tarihinde İstanbul Maslak'ta meydana geldi. Yapılan araştırmalar sonrası olaya karışan kişilerin H.T. ve M.Ş., olduğunu tespit edildi.
İfadelerinin ardından İstanbul adliyesine getirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.