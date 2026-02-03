Fatih Ürek'in ablaları hakkında şaşırtan iddia: Her şeyini talan ettiler

Aylardır yoğun bakımda yaşam savaşı veren sanatçı Fatih Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti.

YENİ İDDİALAR VAR

Pazar günü son yolculuğuna uğurlanan Fatih Ürek'in ablaları, sanatçının ölümünden sonra çeşitli iddialarla gündeme geliyor.

"ÖLMEDEN EŞYALARI KAPIŞTILAR"

Son olarak Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı, şoke eden iddialarda bulundu. Namlı, "Ablalarına şunu sormak istiyorum; Evi talan ettiniz mi? İstanbul'daki, Bodrum'daki evlerin içindeki eşyalar nerede? Fatih Ürek'in kürklerini daha vefat etmeden önce İzmir'e gidip İzmir'deki ünlü kürk evine satmaya çalıştınız mı?

"BU NASIL ZİHNİYET"

Yani adam yaşam savaşı veriyor. İstanbul'daki, Bodrum'daki evini talan etmişler. Çok net bir isimden duymasam asla söylemem. Kolundaki her zaman taktığı bileklikler, onların kolunda diyor. Kürklerin hepsi İzmir'e gitmiş! İzmir'deki kürk evinin ismini de veririm gerekirse. İstanbul'daki ev, Bodrum'daki ev daha vefat etmeden önce gidilmiş, talan edilmiş bütün eşyalar. Tekrar soruyorum: O kürkler alınıp İzmir'e götürüldü mü? Kürk mağazalarına satılmaya çalışıldı mı? Kolundaki bileklikler, kasadaki bileklikler şu an sizin kolunuzda mı? Bu nasıl bir zihniyet?"