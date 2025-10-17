Abone ol: Google News

Fazıl Say ile Aslıhan And evlendi

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul’daki evinde dünyaevine girdi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 17.10.2025 08:54
Fazıl Say ile Aslıhan And evlendi
  • Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlendi.
  • Çift, İstanbul'da yakın arkadaşlarıyla bir kutlama yapacaklarını duyurdu.
  • Sosyal medyada mutluluklarını takipçileriyle paylaştılar.

Fazıl Say'dan sevenlerine mutlu haber...

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile nikah masasına oturdu. 

"KÜÇÜK BİR KUTLAMA OLACAK"

Say ile Aslıhan And, mutluluklarını yakın dostları ve sanatçı arkadaşlarıyla paylaşmak için mayıs ayında, İstanbul’da küçük bir kutlama daha düzenleyeceklerini açıkladı. 

Fazıl Say, isyan bayrağını çekti Fazıl Say, isyan bayrağını çekti

MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR

Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımda mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Fazıl Say'dan Ali Koç'a istifa çağrısı Fazıl Say'dan Ali Koç'a istifa çağrısı

"YUVAMIZI KURDUK"

Paylaşımda, "Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden… Huzurla, mutlulukla, sevgiyle…" ifadelerine yer verdiler. 

Fazıl Say: İyi değilim Fazıl Say: İyi değilim

Magazin Haberleri