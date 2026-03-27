Sevgilisi Baturalp Bekar ile ayrılmıştı! Nilperi Şahinkaya'dan ilk açıklama geldi

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz yıl kasım ayında komşusu yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çok mutlu olduğunu sık sık gündeme getiren Şahinkaya, evliliğe yeşil ışık yakarak, "Çok isterim, inşallah olur." ifadelerini kullanmıştı.

Evlerinde büyük kavga ettikleri hatta komşuların polisi aradığı iddia edilen ünlü çiftten kötü haber gelmişti. Ayrıldıkları öğrenilen aşıklardan Nilperi, biten ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.

"ANLAŞARAK AYRILDIK"

Tülin Özen ile aynı sahneyi paylaştığı 'Ballı Süt' adlı tiyatro oyununun prömiyerinde kamera karşısına geçen Nilperi Şahinkaya, Baturalp Bekar ile ayrılık iddialarını doğruladı: "Evet, ilişki bitti. Bitmesi gerekiyordu ve bitti. Anlaşarak ayrıldık."