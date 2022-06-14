Feyza Aktan oğlu ile tatilde

Feyza Aktan oğlu ile tatilde

Feyza Aktan ve oğlu Kuzey, kötü günleri geride bıraktı ve tatile çıktı.

2019’da Özcan Deniz ve Feyza Aktan, olaylı bir şekilde boşanmıştı. Aralarındaki sular durulmayan eski çift, hala davalık.

Özcan Deniz, oğulları Kuzey için açtığı velayet davasını da kaybetmişti.

Kuzey annesiyle tatilde

Zor günler geçiren Feyza Aktan ile Kuzey, önceki gün Bodrum Gölköy’deki bir plajda görüntülendi. Keyfi yerinde olan anne-oğulun mutluluğu dikkat çekti.

Feyza Aktan, oğlu Kuzey'i öperek şişme kolluklarını taktı. Ardından birlikte serin sulara girerek denizin keyfini çıkardılar.