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    Gelin adayı Didem Delen'in son hali

    Kısmetse Olur'da Adnan'ın büyük aşkı Didem Delen'in yeni hali görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 10:52
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    Gelin adayı Didem Delen'in son hali

    Bir dönemin en çok izlenen yarışmalarından Kısmetse Olur, entrikalarıyla ve yarışmacıların yaşadıkları aşk ilişkileriyle çok konuşuluyordu.

    Programın popüler çiftlerden biri de Didem Delen ile Adnan Kızıltaş'tı. Didem Delen'in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı.

    Artık esmer değil

    Siyah saçlarıyla akıllara kazınan Delen, imaj değiştirerek farklı bir görünüm kazandı.

    Şimdilerde bir magazin programında yorumcu olarak yer alıyor.

    Gelin adayı Didem Delen in son hali #1

    Gelin adayı Didem Delen in son hali #2

    Gelin adayı Didem Delen in son hali #3


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