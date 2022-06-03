Gelin adayı Didem Delen'in son hali

Kısmetse Olur'da Adnan'ın büyük aşkı Didem Delen'in yeni hali görenleri şaşırttı.

Bir dönemin en çok izlenen yarışmalarından Kısmetse Olur, entrikalarıyla ve yarışmacıların yaşadıkları aşk ilişkileriyle çok konuşuluyordu.

Programın popüler çiftlerden biri de Didem Delen ile Adnan Kızıltaş'tı. Didem Delen'in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı.

Artık esmer değil

Siyah saçlarıyla akıllara kazınan Delen, imaj değiştirerek farklı bir görünüm kazandı.

Şimdilerde bir magazin programında yorumcu olarak yer alıyor.