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    Gelin Adayı Hanife Gürdal ağızını bozdu

    Tesettürlü olarak tanınan gelin adayı, açılması ile ilgili gelen eleştirilere öfkelendi. Gürdal, "Hiçbir zaman g*tü başı dağıtmadım' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 11:26
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    Gelin Adayı Hanife Gürdal ağızını bozdu

    Evlendirme programına katılarak ün kazanan Hanife Gürdal, zaman içerisinde sosyal medya fenomeni oldu.

    Aradığı aşkı program dışında bulan gelin dünyaevine girerken, evliliği bir dargın bir barışık şekilde devam ediyor.

    Gelin adayı, geçtiğimiz günlerde eşine gelen mesajları ifşa ederek öfke kustu.

    Kocasına hayat kadının dadandığını söyleyen Hanife Gürdal, öfkeli bir paylaşımda bulundu.

    Gürdal bu kez de geçtiğimiz dönemde tesettürlü olup ardından açılması ile ilgili gelen eleştirilere sinirlendi.

    "G*tü başı dağıtmadım"

    Öfke ile ağızın bozan Hanife Gürdal,  "Ahlaksız birinin ahlakı söz konusu olunca beni çıktığım programdan, kapalıyken açılmamdan vurmaya çalışıyor. Ben programa çıktım evet, ahlaklı bir aile kızı olarak çıktım o şekilde döndüm, Acarkent'te dairem vardı ama hiçbir zaman g..tü başı dağıtmadım" dedi.

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