Petrol
111.15
0.33%
Euro
17.271
1.38%
Dolar
16.1211
1.23%
Altın
961.76
1.37%
Borsa
2398
0.71%
Bitcoin
477.423
-0.97%
BTXN Coin
13.42
-1.03%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 13:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 24 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan gelin adayı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Laodikya Antik Tiyatrosu, 1690 yıllık hasretin ardından izleyicilerle buluştu
    Kültür Sanat

    Laodikya Antik Tiyatrosu, 1690 yıllık hasretin ardından izleyicilerle buluştu

    Erzurum'da mağdur olduğunu söyleyen adam bankanın önüne çadır kurdu
    3. Sayfa

    Erzurum'da mağdur olduğunu söyleyen adam bankanın önüne çadır kurdu

    Görüş Bildir