Gigi Hadid yedi aylık kızıyla müze gezdi

Kızı ve babası Mohamad Hadid ile birlikte müze gezen ünlü model Gigi Hadid, o anları yayınladı.

Şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk bebeğini geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaya getiren model Gigi Hadid, önceki gün kızı Khai ve babası Mohamad Hadid ile birlikte New York'ta müze gezdi.

Hadid'in kızı Khai, böylece henüz yedi aylıkken ilk kültürel gezisini yapmış oldu.

YÜZÜNÜ YİNE GÖSTERMEDİ

Babası ve kızıyla çıktığı kültür gezisinde çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan Gigi Hadid, Khai'nin yüzünü göstermeme kuralını yine bozmadı.

NAZAR BONCUKLU KÜNYE

Ünlü model, sadece kızının dedesi Mohamad Hadid'in elini tuttuğu bir kareyi yayınladı. Hadid'in paylaşımında Khai'nin kolunda adının yazılı olduğu künye ve üzerindeki nazar boncuğu dikkat çekti.