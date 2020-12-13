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    Gigi Hadid, Zayn Malik'in kız kardeşinin düğününe katılamadı

    Ünlü model Hadid, Waliyha'nın düğününe gidemeyince mesaj gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 12:11
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    Gigi Hadid, Zayn Malik'in kız kardeşinin düğününe katılamadı

    One Direction'ın eski solisti Zayn Malik'in kız kardeşi Waliyha, evlendi.

    Malik ile dördüncü kez barışmalarının ardından hamile kalan ve anne olan model Gigi Hadid, düğüne katılamamanın üzüntüsünü yaşadı.

    "ORADA OLMAK İSTERDİM"

    25 yaşındaki model, Waliyha'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları görünce, Malik'in kız kardeşine "Orada olmak isterdim. Senin için çok mutluyum." mesajını gönderdi.

    Gigi Hadid, Zayn Malik in kız kardeşinin düğününe katılamadı #1

    "İNANAMIYORUM"

    Waliyha, düğününden paylaştığı fotoğraflara, "Dürüst olmak gerekirse daha güzel bir gün geçirebileceğimi sanmıyorum. Resmen evlendiğimize inanamıyorum." notunu düştü.

    27 yaşındaki Malik'in düğüne katılıp katılmadığının bilinmediği aktarıldı.

    Gigi Hadid, Zayn Malik in kız kardeşinin düğününe katılamadı #2

    Gigi Hadid, Zayn Malik in kız kardeşinin düğününe katılamadı #3

    Gigi Hadid, Zayn Malik in kız kardeşinin düğününe katılamadı #4

    Gigi Hadid, Zayn Malik in kız kardeşinin düğününe katılamadı #5

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