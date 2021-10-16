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    Gökçe Bahadır yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi

    Uzun zaman önce Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ayrılan Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile el ele görüntülendi. Ünlü çift, muhabirlere, "Şu an her şey çok güzel gidiyor." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 04:56
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 05:03
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    Gökçe Bahadır yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi

    Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, yeni aşkıyla görüntülendi.

    Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra hayatına kimseyi almayan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz haziran ayında müzisyen Emir Ersoy ile birlikte "Sezenli Şarkılar" projesinde birlikte yer almıştı.

    Habertürk'ün haberine göre, Gökçe Bahadır, dün akşam Nişantaşı'nda sevgilisi Emir Ersoy ile birlikte ilk kez el görüntülendi. Ersoy'un 44. yaş günü için 30 kişilik sürpriz bir doğum günü partisi organize eden Bahadır'ın yüzündeki mutluluk gözlerden kaçmadı.

    Gökçe Bahadır yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi #1

    "ÇOK MUTLUYUZ"

    Mekana girmeden önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten Gökçe Bahadır, "Her şey yolunda, çok mutluyuz. Birbirimizi tanıyoruz şu an her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.

    Gökçe Bahadır yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi #2

    "GÖKÇE HARİKA BİR İNSAN"

    Emir Ersoy ise ünlü oyuncu ile ilişkisini hakkında, "Gökçe harika bir insan, 10 parmağında 10 marifet var. Oyunculuğu harika, çok güzel şarkı söylüyor, dediği gibi çok mutluyuz." ifadelerinikullanarak sevgilisine övgüler yağdırdı.
    Öte yandan geçtiğimiz aylarda ilişkisini doğrulayan Gökçe Bahadır, "Daha çok yeni bir birliktelik. Albüm yapmıştık birlikte o vesileyle tanıştık." demişti.
    Gazetecilerin, "Sizi müzik birleştirdi diyebilirmiyiz" şeklindeki soruları üzerine ise tebessümle cevap veren Bahadır, "Evet müzik birlikteliğimize vesile oldu." dedi.

    Gökçe Bahadır yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi #3

    Gökçe Bahadır yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi #4

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