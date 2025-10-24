Gökhan Özoğuz zor günlerini anlattı! "7 yıl boyunca hep ağladım"

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 2012'de Melis Ülken ile nikâh masasına oturmuştu. Bu evlilikten 3 çocuğu bulunan Gökhan Özoğuz, 13 yıllık evliliğini geçen ocak ayında ise sessiz sedasız boşanarak noktaladı.

Boşanmanın ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddia edilen Gökhan Özoğuz, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın üstlendiği 'Empati' programına katıldı.

Özoğuz, babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını ve ikizi Hakan Özoğuz'un kanser sürecini anlattı.

"7 SENE AĞLADIM"

Babası vefat ettikten sonra çok zor günler geçirdiğini belirten ünlü isim, "Babam vefat etmeden 1-2 gece önce 'Biz iyiyiz ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz, sen rahat ol' dedim. Sarıldım, yanında yattım. Ağlayamadım, sonra 7 sene boyunca ağladım. Babama kadar vurdumduymaz, yerde yatar uyurum; o kadar rahatım. Babam vefat etti, dünyam 180 derece döndü. Bambaşka bir adam oldum. Ailenin tüm yükünü taşıyormuşum gibi hissediyordum; o da ciddi kaygı bozuklukları, panik atak, fobiler yarattı. Bu travmadan EMDR tekniği ile kurtuldum. Ses frekansı ile anlatmaya başlıyorsun karşındakine, çok iyi geldi bana." dedi.

"KOLAY GEÇTİ"

İkizinin geçirdiği kanser süreci hakkında da şöyle konuştu: "Hayatımda hiç öyle bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. O kadar kolay geçti ki... Fizik olarak birbirimizin hiçbir şeyini hissetmiyoruz."